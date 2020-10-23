Футболист сборной Украины Александр Зинченко наконец восстановился от травмы. Игрок "Манчестер Сити" вернулся к тренировкам в английском клубе.

23-летний Зинченко опубликовал в своем инстаграме фотографию с тренировки "Манчестер Сити". Команда готовится к матчу 6-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (24 октября), сообщает 24 канал.

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"Хорошо вернуться к ребятам", – подписал Зинченко свою фотографию.

Что известно о травме Зинченко

Александр Зинченко до сих пор не провел ни одного матча за "Манчестер Сити" в сезоне-2020/2021.

Сообщалось, что у Зинченко было повреждение мышц, которое украинец получил на одной из тренировок.

В конце сентября "Манчестер Сити" сообщил, что Зинченко вернулся в общую группу. Однако Александр пропустил октябрьские матчи сборной Украины.

Недавно наставник "горожан" Пеп Гвардиола рассказал, что Зинченко вернулся в строй.