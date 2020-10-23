Українські футболісти продовжують виступати за іноземні команди, які грають в Лізі Європи. 22 жовтня частина з них зіграла в турнірі. Однак всі їх команди зазнали поразок.

Загалом одразу дев'ять українців виступають в іноземних клубах, які грають в Лізі Європи. Однак в першому турі зіграли лише п'ять з них.

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Дмитро Чигринський, Євген Шахов – грецький АЕК

Обоє гравців вийшли у стартовому складі АЕКа у виїзному матчі проти португальської "Браги". Чигринського у другому таймі замінили, а грецький клуб після цього пропустив ще два голи та поступився 3:0.

Варто додати, що АЕК – суперник луганської "Зорі" в групі Ліги Європи.

Брага – AEK 3:0

Голи: Галену, 44, Паулінью, 78, Орта, 88

Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус – бельгійський "Гент"

З українського тріо в "Генті" на виїздний матч проти чеського "Слована" в старті вийшов лише нападник Яремчук. Пластун та Безус цю гру розпочали в запасі. Правда захисник згодом таки вийшов на поле, але лише на 87-й хвилині. Яремчук же в цьому матчі відзначився лише заробленою жовтою карткою.

"Гент" же зазнав мінімальної поразки.

Слован (Ліберец) – Гент 1:0

Гол: Юсуф, 29

Василь Кравець, Богдан Бутко – польський "Лех" (Познань)

Справжню гольову феєрію влаштували польський "Лех" та португальська "Бенфіка". Господарі двічі зуміли зрівняти рахунок в цьому матчі. Але після цього пропустили третій гол. Тоді на поле й вийшов захисник Василь Кравець. Але врятувати команду від поразки він не зумів. "Бенфіка" же в компенсований час забила і четвертий гол.

Варто додати, що за "Лех" виступає і Богдан Бутко. Але він цей матч пропускав через травму.

Лех (Познань) – Бенфіка 2:4

Голи: Ісхак, 15, 49 – Піцці, 9 (пен), Нуньєс, 42, 60, 90+3

Євген Чеберко – австрійський ЛАСК

У запасі весь матч провів і Євген Черерко. Його ЛАСК на виїзді грав проти англійського "Тоттенхема". І був розгромлений 3:0

Тоттенгем – ЛАСК 3:0

Голи: Лукас, 18, Андраде, 27 (авт), Сон, 84

Сергій Рибалка – турецький "Сівасспор"

Сергій Рибалка через травму не зміг допомогти "Сівасспору" у гостьовому матчі проти іспанського "Вільярреалу". А сам матч закінчився з рахунком 5:3.

Вільярреал – Сівасспор 5:3

Голи: Кубо, 13, Бакка, 20, Фойт, 57, Пако, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятарабе, 43, Градель, 64

Нереалізований пенальті: Бакка, 37