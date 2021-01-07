Українець вдруге за чотири дні відіграв від дзвінка до дзвінка, а його команда знову тріумфувала.

Переможець битви на "Олд Траффорд" отримував путівку у фінал Кубка англійської ліги. У стартовому складі гостей знову вийшов Олександр Зінченко – у суботу Хосеп Гвардіола вже довіряв йому відповідальну позицію на лівому фланзі оборони в дуелі з Челсі (3:1).

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Цього вечора українець також не підвів наставника. Зінченко провів поєдинок без відвертих провалів і нечасто опинявся в центрі уваги. Один з таких епізодів – гол з офсайду Філа Фодена, якого на ударну позицію вивів якраз Олександр.

Зрештою, Манчестер Сіті двічі забив у межах правил. Спочатку колега Зінченка по обороні Джон Стоунз відкрив рахунок, скориставшись нагодою після стандарту. А наприкінці зустрічі контрольний постріл оформив Фернандіньо – бразильцю вдався класний дальній удар після розіграшу кутового.

Таким чином, "містяни" пробилися у п’ятий поспіль фінал Кубка ліги і зіграють там з Тоттенхемом. Двобій відбудеться на "Уемблі" 25 квітня.

Кубок англійської ліги, півфінал

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Стоунз, 50, Фернандіньо, 83.