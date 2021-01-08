Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко находится на радарах сразу нескольких клубов АПЛ.

Несмотря на то, что Зинченко получил место в составе в матчах против Челси и Манчестер Юнайтед, его будущее в клубе остается под вопросом. Впрочем, сразу 4 клуба АПЛ хотят видеть Александра в своих рядах, сообщает The Sun.

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Побороться за универсала готовы Лестер, Вулверхэмптон, Вест Хэм и Саутгемптон. Наиболее привлекательным вариантом из списка выглядит Лестер, но довольно неплохая и возможность объединиться с Андреем Ярмоленко.

Кроме того, от охоты на Зинченко не отказываеться и Лацио, трансфер которого одобрили боссы клуба и тренер "орлов" Симоне Индзаги.

Портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 20 миллионов евро. Его контракт с Манчестер Сити рассчитан до лета 2024-го года.