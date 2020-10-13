Головний наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які потрапили у заявку на матч Ліги Націй проти Іспанії. Поза заявкою знову залишився захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

У заявку на матч потрапили 23 гравці. Андрій Миколайович знову довірив місце у списку голкіперу "Ворскли" Дмитру Різнику. Про це повідомляє УАФ.

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Єдиним, хто залишився поза заявкою на матч, став Валерій Бондар.

Заявка збірної України

Голкіпери: Бущан, Микита Шевченко, Різник.

Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Чеберко, Конопля, Миколенко, Михайліченко, Караваєв.

Півзахисники: Сидорчук, Ярмоленко, Макаренко, Марлос, Харатін, Шапаренко, Циганков, Шепелєв, Коваленко, Зубков.

Нападник: Яремчук.

Матч 4-го туру Ліги Націй Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 у Києві на НСК "Олімпійський". Востаннє збірні зустрічались між собою на початку вересня, коли Іспанія на власному полі розгромила Україну у другому турі Ліги Націй 4:0.