Олександр та Влада Зінченки по приїзду до Києва похрестили свою маленьку доньку. Хрещеним батьком дитини став друг футболіста Микола Матвієнко, з яким вони разом захищають кольори збірної України.
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У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку,
– підписав Матвієнко зворушливе фото.
Куми після хрестин / Фото зі сторінки Миколи Матвієнка у фейсбук
Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить до Боснії на останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022.
Для гарантованого продовження боротьби за путівки на Мундіаль у грі з боснійцями нас влаштує лише перемога.