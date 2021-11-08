Олександр та Влада Зінченки по приїзду до Києва похрестили свою маленьку доньку. Хрещеним батьком дитини став друг футболіста Микола Матвієнко, з яким вони разом захищають кольори збірної України.

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У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку,

– підписав Матвієнко зворушливе фото.

Куми після хрестин / Фото зі сторінки Миколи Матвієнка у фейсбук

Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить до Боснії на останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022.

Для гарантованого продовження боротьби за путівки на Мундіаль у грі з боснійцями нас влаштує лише перемога.