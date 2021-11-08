Александр и Влада Зинченко по приезду в Киев окрестили свою маленькую дочь. Крестным отцом ребенка стал друг футболиста Николай Матвиенко, с которым они вместе защищают цвета сборной Украины.
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В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою дочь,
– подписал Матвиенко трогательное фото.
Кумовья после крестин / Фото со страницы Николая Матвиенко в фейсбук
Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии, после чего отправится в Боснию на последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022.
Для гарантированного продолжения борьбы за путевки на Мундиаль в игре с боснийцами устроит нас только победа.