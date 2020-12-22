Бывший глава селекционной службы Зенита Антон Евменов вспомнил, как украинский хавбек в 2016 году почти переехал в Санкт-Петербург.

По словам Евменов, Луческу очень хотел подписать молодого Зинченко, но клуб потерял время на размышления из-за высокой цены. Об этом он рассказал телеканалу Матч Премьер.

Кстати Коваленко заинтересовал сразу три клуба Серии А

Я вел переговоры по этому трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер Зенита Мирча Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу. Но цена была высока, пока мы думали о сумме, украинец перешел в Манчестер Сити, –рассказал Евменов.

Напомним, Зинченко стал игроком Манчестер Сити дитом 2016 года. "Горожане" заплатили Уфе 2 миллиона евро. В то время Зенит возглавлял Мирча Луческу.

Отметим, в текущем сезоне Зинченко принял участие лишь в 5 матчах за Манчестер Сити, результативными действиями не отличался.