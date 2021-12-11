У вівторок Олександр Зінченко провів 90 хвилин у двобої Ліги чемпіонів проти Лейпцига, а на вихідних вийшов у старті проти Вулверхемптона. І знову відіграв весь матч.

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Господарі довго не могли розкрити оборону суперника. Полегшив це завдання нападник Вулвз Рауль Хіменес. У компенсований час до першого тайму мексиканець отримав два попередження за кілька секунд. Перше – за фол проти Родрі, а друге – за неспортивну поведінку.

Єдиний гол було забито по перерві. Бернарду Сілва прострілював у штрафний майданчик, а м'яч знайшов руку його земляка-португальця Жоау Моутінью. Пенальті чітко реалізував Рахім Стерлінг.

Від порталу WhoScored Зінченко отримав четверту оцінку в команді – 7,19.

Чемпіонат Англії, 16 тур

Манчестер Сіті – Вулверхемптон 1:0

Гол: Стерлінг (з пенальті), 66.