За словами нападника збірної України, після гри він поспілкувався зі своїми київськими друзями. Футболіст переконаний, що молодь Динамо заслуговує на шанс у найкращих командах Європи.

До речі Маліновський – в команді найкращих у груповому етапі Ліги чемпіонів

"Вони – мої друзі, можна сказати брати. Ми з ними пережили багато щасливих моментів під час Євро та матчів збірних. Хочеться побажати їм всього найкращого. Хочеться більше хлопців бачити у топ-командах. Думаю, це станеться, бо Динамо має багато хороших футболістів", – переконаний Яремчук.

Зазначимо, що для Динамо Ліга чемпіонів завершилася, команда зайняла 4 місце у групі. У євровесну не пробився жоден представник України.

Для Яремчука гол у ворота Динамо став першим за останні кілька місяців – до того востаннє він відзначався ще у вересні.