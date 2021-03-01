Зінченко дивує технікою: Манчестер Сіті хизується українцем у соцмережах

Джерело:Інстаграм Манчестер Сіті
Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує завойовувати прихильність фанатів "містян".
Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко влаштував шоу на тренуванні команди.
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Захисник вирішив продемонструвати дива роботи з м'ячем, жонглюючи головою та підкручуючи сферу. Оператор зміг зафіксувати роботу українця, якою клуб одразу ж похизувався у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що Гвардіола вже більше довіряє Зінченку місце в основі. Українець у поточному сезоні зіграв 18 матчів та віддав одну результативну передачу.Маркевич радить молодій українській зірці не поспішати зі зміною громадянства