Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан в поточному сезоні жодного разу не випустив на поле українського голкіпера.

Український воротар Реала Андрій Лунін очікує на свій дебют у складі "вершкових" найбільше з усіх воротарів за останні роки, повідомляє портал Marca.

До теми Сейв за сейвом: як Лунін дивує Зідана на тренуваннях

Голкіпер збірної перейшов в Реал ще у 2018 році, але не провів за королівський клуб жодного матчу в офіційному поєдинку. За останні роки Лунін найдовше з усіх воротарів Реала очікує на свій дебют. Андрій вже тричі вирушав в оренду (Вальядолід, Леганес та Ов'єдо), проте отримав регулярну ігрову практику лише в останньому.

Цікаво, що за цей час дублер Куртуа Ареола встиг зіграти у 5 матчах. Свої нагоди отримували і Кейлор Навас до свого відходу в ПСЖ та Кіко Касілья.

А от у поточному сезоні Зідан не дає шанса дублерам основного воротаря. Француз навіть не замінив Куртуа не дивлячись на невелику травму бельгійця. Попри компліменти Луніну в інтерв'ю, сходе на те, що дебютувати українцеві Зізу дозволить не скоро.