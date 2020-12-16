Зидан не доверяет Лунину – все конкуренты украинца имели больше игрового времени
Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан в текущем сезоне ни разу не выпустил на поле украинского голкипера.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин ожидает своего дебюта в составе "сливочных" больше всех вратарей за последние годы, сообщает портал Marca.
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Голкипер сборной перешел в Реал еще в 2018 году, но не провел за королевский клуб ни одного матча в официальном поединке. За последние годы Лунин дольше всех вратарей Реала ожидает своего дебюта. Андрей уже трижды отправлялся в аренду (Вальядолид, Леганес и Овьедо), однако получил регулярную игровую практику лишь в последнем.
Интересно, что за это время дублер Куртуа Ареола успел сыграть в 5 матчах. Свои возможности получали Кейлор Навас до своего ухода в ПСЖ и Кико Касилья.
А вот в текущем сезоне Зидан не дает шанса дублерам основного вратаря. Француз даже не заменил Куртуа невзирая травму бельгийца. Несмотря на комплименты Лунину в интервью, сходит на то, что дебютировать украинцу Зизу позволит не скоро.
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