Невтішні новини надійшли із табору донецького Шахтаря. Нападник "гірників" та національної збірної України Жуніор Мораес отримав серйозну травму на тренуванні напередодні поєдинку УПЛ з Олександрією.

У бразильця з українським паспортом діагностовано розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Також повідомляється, що вже наступного тижня на форварда чекає операція.

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Медичний департамент Шахтаря прогнозує тривале лікування та реабілітацію. За попередніми оцінками загалом відновлення Мораеса триватиме орієнтовно 6 місяців. Відтак, нападник збірної України пропустить чемпіонат Європи, який стартує 11 червня.

У березневому матчі проти збірної Фінляндії нападник відзначився дебютним голом у футболці "синьо-жовтих". Загалом Жуніор Мораес провів 11 матчів у складі збірної України.