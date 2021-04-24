Неутешительные новости пришли из расположения донецкого Шахтера. Нападающий "горняков" и сборной Украины Жуниор Мораэс получил серьезную травму на тренировке накануне поединка УПЛ с Александрией.

У бразильца с украинским паспортом диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Также сообщается, что уже на следующей неделе форварду предстоит операция.

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Медицинский департамент Шахтера прогнозирует длительное лечение и реабилитацию. По предварительным оценкам восстановление Мораеса продлится ориентировочно 6 месяцев. Поэтому, нападающий сборной Украины пропустит чемпионат Европы, который стартует 11 июня.

В мартовском матче против сборной Финляндии нападающий отметился дебютным голом в футболке "сине-желтых". В общем Жуниор Мораес провел 11 матчей в составе сборной Украины.