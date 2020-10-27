27 жовтня жіноча збірна України з футболу зіграла проти Греції у матчі 7 туру кваліфікаційного раунду Євро-2022.

Греція – Україна 0:4

Голи: Панцулая, 5, Кравець, 29, 55, Куніна, 82

Попердній матч: Курйозний автогол Ірландії приніс перемогу Україні у надважливому поєдинку за Євро: відео

Жіноча збірна України у своїй кваліфікаційній групі потрапила в скрутне становище через поразки у стартових трьох турах.

Підопічні Наталії Зінченко – першої представниці своєї статі з тренерської ліцензії категорії PRO від УЄФА в нашій країні – повинні були в обов'язковому порядку здобувати перемогу над гречанками, а вже потім дивитися в бік Ірландії, якій належить боротися з Німеччиною.

Немає сенсу говорити про матч останнього туру проти аутсайдера Чорногорії, поки не будуть завершені сьомі поєдинки для всіх збірних.

Матч розпочався дуже вдало для збірної України. Вже на 5-й хвилині Філенко з правого флангу зробила обережний закид в центр штрафного, а Панцулая головою замкнула в красивому стрибку – 0:1.

Згодом Папаконстантіну впустила м'яч з рук після несильного удару з центру штрафного від Кравець, при подачі кутового з правого флангу, після чого Козлова з гострого кута в лівому фланзі воротарського добиванням потрапила лише в сітку.

Всередині першого тайму українки подвоїли перевагу: чудовий удар зі штрафного у правий верхній кут від Шматко Папаконстантіну перевела в поперечину, після чого Кравець добила м'яч в сітку з відскоку.

Після перерви підопічні Наталії Зінченко довели рахунок до розгромоного. Повторну подачу кутового, з правого флангу від Куніної, ударом головою завершила все так ж Кравець.

На 82-й хвилині Куніна поставила крапку у матчі – українка блискавично вискочила з-за спини суперниці на вході у воротарський майданчик, і в дотик завершила високу подачу з лівого флангу від Шматко.

Наступний матч українки зіграють 1 листопада вдома проти Чорногорії.