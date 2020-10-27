27 октября женская сборная Украины по футболу сыграла против Греции в матче 7 тура квалификационного раунда Евро-2022.

Греция – Украина 0: 4

Голы: Панцулая, 5, Кравец, 29, 55, Кунина, 82

Предыдущий матч: Курьезный автогол Ирландии принес победу Украине в сверхважном поединке за Евро: видео

Женская сборная Украины в своей квалификационной группе попала в трудное положение из-за поражений в стартовых трех турах.

Подопечные Натальи Зинченко – первой представительницы своего пола с тренерской лицензии категории PRO от УЕФА в нашей стране – должны были в обязательном порядке одерживать победу над гречанками, а уже потом смотреть в сторону Ирландии, которой предстоит бороться с Германией.

Нет смысла говорить о матче последнего тура против аутсайдера Черногории, пока не будут завершены седьмые поединки для всех сборных.

Матч начался очень удачно для сборной Украины. Уже на 5-й минуте Филенко с правого фланга сделал осторожный заброс в центр штрафной, а Панцулая головой замкнула в красивом прыжке – 0:1.

Впоследствии Папаконстантину выронила мяч из рук после несильного удара из центра штрафной от Кравец, при подаче углового с правого фланга, после чего Козлова с острого угла в левом фланге вратарской добиванием попала лишь в сетку.

Внутри первого тайма украинки удвоили преимущество: великолепный удар со штрафного в правый верхний угол от Шматко Папаконстантину перевела в перекладину, после чего Кравец добила мяч в сетку с отскока.

После перерыва подопечные Натальи Зинченко довели счет до разгромленного. Повторную подачу углового, с правого фланга от Куниной, ударом головой завершила все так же Кравец.

На 82-й минуте Кунина поставила точку в матче – украинка молниеносно выскочила из-за спины соперницы на входе во вратарскую, и в касание завершила высокую подачу с левого фланга от Шматко.

Следующий матч украинки сыграют 1 ноября дома против Черногории.