Вже завтра національна збірна України дізнається суперників у кваліфікації на Мундіаль.

Завтра, 7 грудня, о 19:25 телеканал "UA:Перший" розпочне трансляцію жеребкування кваліфікаційного раунду ЧС-2022.

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Зазначимо, що церемонія розпочнеться у Цюриху о 19:00 за київським часом. Через пандемію коронавірусу жеребкування відбуватиметься в онлайн-форматі.

Матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 відбуватимуться з 24 березня по 16 листопада 2021 року, а поєдинки плей-офф заплановані на березень 2022 року.

ЧС-2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.