Проблеми для гостей почалися у самому дебюті. Хуан Куадрадо запустив фантастичну ракету під поперечку прямим ударом з кутового!

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Знекровлена втратами команда Шевченка практично не мала якісних спроб для того, щоб відігратися. Навпаки Ювентус міг збільшувати перевагу – неодноразово рятував голкіпер Сальваторе Сірігу.

Наприкінці поєдинку муки Дженоа завершилися. Пауло Дибала виконав класний обвідний удар і вбив інтригу. 27 ударів Ювентуса (з них 14 у ствір) проти жодного (!) у Дженоа. Слова зайві.

Генуезці все ще з 10 очками в активі посідають третє місце з кінця у турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії, 16 тур

Ювентус – Дженоа 2:0

Голи: Куадрадо, 9, Дибала, 82.