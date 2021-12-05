Початок матчу видався нервовим та емоційним. Футболісти господарів отримали два попередження за чотири стартові хвилини. Саме Спеція відкрила рахунок. Аркадіуш Реца комфортно навісив з лівого флангу точно на Рея Маная, який уникнув офсайду і переправив м'яч у практично порожні ворота.

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А на старті другого тайму команда Тьяго Мотти забила вдруге. Усе зробив М'Бала Нзола, який протиснув кількох суперників поруч із лицьовою лінією і прострілив вздовж воріт. Емануеле Г'ясі виграв боротьбу у захисника та вразив порожні ворота.

На 66-й хвилині гості забили у відповідь. Джакомо Распадорі отримав багато часу і простору у штрафному майданчику і пробив без спротиву. Накрити гравця Сассуоло не встиг ні Коваленко, ні захисники. Тренерський штаб Спеції одразу замінив українця. А згодом Распадорі оформив дубль і врятував команду від поразки.

У Спеції 17-та позиція та 12 очок в активі.

Чемпіонат Італії, 16 тур

Спеція – Сассуоло 2:2

Голи: Манай, 35, Г'ясі, 47 – Распадорі, 66, 79.