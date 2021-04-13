Харків стане базовим містом для "синьо-жовтих". Про це повідомив виконувач обов'язків мера Ігор Терехов.

Підготовка збірної України до майбутнього чемпіонату Європи розпочнеться у Харкові. Про такі домовленості напередодні розповів виконувач обов’язків мера міста.

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"Я звернувся до Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Досягнуто домовленості. Наступні матчі гратимемо в Харкові", – сказав Терехов.

Варто додати, що саме на стадіоні "Металіст" відбудеться спаринг Україна – Бахрейн, з якого стартує підготовка команди Андрія Шевченка до Євро-2020. Його заплановано на 23 травня.

Нагадаємо, саме Харків прийматиме спаринг Україна – Бахрейн, який розпочне підготовку "синьо-жовтих" до Євро-2020. Господарі інших двох підготовчих матчів наразі офіційно не визначені.

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