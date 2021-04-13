Харьков станет базовым городом для "сине-желтых". Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

Подготовка сборной Украины к предстоящему чемпионату Европы начнется в Харькове. О таких договоренностях накануне рассказал исполняющий обязанности мэра города.

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"Я обратился к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", – сказал Терехов.

Стоит добавить, что именно на стадионе "Металлист" состоится спарринг Украина – Бахрейн, с которого стартует подготовка команды Андрея Шевченко к Евро-2020. Его запланировали на 23 мая.

Нагадаємо, саме Харків прийматиме спаринг Україна – Бахрейн, який розпочне підготовку "синьо-жовтих" до Євро-2020. Господарі інших двох підготовчих матчів наразі офіційно не визначені.

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