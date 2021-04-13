У сборной Украины появится базовый город перед Евро-2020: это не Киев
Харьков станет базовым городом для "сине-желтых". Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.
Источник:Футбол NEWS
Подготовка сборной Украины к предстоящему чемпионату Европы начнется в Харькове. О таких договоренностях накануне рассказал исполняющий обязанности мэра города.
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"Я обратился к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", – сказал Терехов.
Стоит добавить, что именно на стадионе "Металлист" состоится спарринг Украина – Бахрейн, с которого стартует подготовка команды Андрея Шевченко к Евро-2020. Его запланировали на 23 мая.
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