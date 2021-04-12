УЄФА намагається зробити все можливе, щоб максимально убезпечити усіх учасників майбутнього чемпіонату Європи.

УЄФА разом зі своєю медичною комісією розробляє спеціальний протокол для учасників Євро-2020. Одним із його пунктів є обов'язкова вакцинація від коронавірусу.

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Згідно з планом УЄФА, йдеться про вакцинацію 600 футболістів – по 25 гравців у заявках 24 команд на Євро-2020, а також технічного і керівного персоналу учасників турніру.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. На турнір потрапила і збірна України, яка гратиме у групі С з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня). Перший поєдинок відбудеться в Амстердамі, інші два – у Бухаресті.