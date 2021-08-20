Виклик на Євро-2020 молодого Георгія Судакова став справжньою сенсацією. Шевченко зумів розгледіти талант футболіста, але рішення тренера зрозуміли не всі.

На чемпіонаті Європи футболіст жодного разу не вийшов на футбольне поле, через що вислухав критику як у свій бік, так і в сторону Андрія Шевченка. Втім, Георгій впорався з тиском та отримав великий досвід.

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На образи він навчився не звертати уваги, але деякі репліки таки зачіпали його за живе.

Ми грали з СК Дніпро-1. Я виходив на заміну, і один з їхніх футболістів до мене повертається і каже: "А тебе що, в збірну за сало взяли?". Ось це мені тоді було неприємно. Я про це трохи задумався вперше. А коли вже потрапив до збірної і почав тренуватися – перестав думати. До останнього не вірив, що поїду на Євро,

– розповів Судаков.

Нагадаємо, 18-річний футболіст Шахтаря звернув на себе увагу Андрія Шевченка та отримав виклик у збірну України. Судаков дебютував за національну команду в товариському матчі проти Бахрейну.