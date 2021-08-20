1 серпня Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи зі збірною України. Він не став продовжувати контракт та спрямував свої амбіції на роботу у клубі.

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Але поки цікавих пропозицій немає, Шевченко не гає часу та насолоджується улюбленим хобі – гольфом. Компанію володарю "Золотого м'яча-2004" складають зірки. Зокрема, нещодавно Шевченко помірявся силами на полі для гольфу з колишнім футболістом Ліверпуля, Тоттенхема і збірної Англії Джеймі Реднаппом.

"Чудово проведений час з моїм хорошим другом", – підписав Шевченко світлину в інстаграм.

Нагадаємо, що тимчасовим наступником Шевченка став Олександр Петраков, 1 та 4 вересня Україна зіграє з Казахстаном та Францією.