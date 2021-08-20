На чемпіонаті Європи футболіст жодного разу не вийшов на футбольне поле, через що вислухав критику як у свій бік, так і в сторону Андрія Шевченка. Втім, Георгій впорався з тиском та отримав великий досвід.

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На образи він навчився не звертати уваги, але деякі репліки таки зачіпали його за живе.

Ми грали з СК Дніпро-1. Я виходив на заміну, і один з їхніх футболістів до мене повертається і каже: "А тебе що, в збірну за сало взяли?". Ось це мені тоді було неприємно. Я про це трохи задумався вперше. А коли вже потрапив до збірної і почав тренуватися – перестав думати. До останнього не вірив, що поїду на Євро,

– розповів Судаков.

Нагадаємо, 18-річний футболіст Шахтаря звернув на себе увагу Андрія Шевченка та отримав виклик у збірну України. Судаков дебютував за національну команду в товариському матчі проти Бахрейну.