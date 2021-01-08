Збірна відкриттів ЛЧ-2020: хто з українців потрапив у команду
Український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін отримав чергову порцію уваги від УЄФА.
Європейський футбольний союз назвав збірну молодих футболістів, які вразили у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
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Команду редакторський склад УЄФА формував за такими критеріями:
- вік (24 роки або менше);
- дебют у ЛЧ-2020 або значний прогрес.
Збірна відкриттів ЛЧ-202- для наступним чином:
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Крістіан Ромеро (Аталанта)
- Зайду Санусі (Порту)
- Жюль Кунде (Севілья)
- Альфонсо Девіс (Баварія)
- Педрі (Барселона)
- Джуд Беллінгем (Борусія Дортмунд)
- Джованні Рейна (Борусія Дортмунд)
- Домінік Собослаї (Зальцбург/Лейпциг)
- Діогу Жота (Ліверпуль)
- Маркюс Тюрам (Борусія Менхенгладбах)
Нагадаємо, підписати Трубіна планує міланський Інтер, у поєдинках з яким українському голкіперу вдалося втримати ворота на замку.
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