Український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін отримав чергову порцію уваги від УЄФА.

Європейський футбольний союз назвав збірну молодих футболістів, які вразили у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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Команду редакторський склад УЄФА формував за такими критеріями:

вік (24 роки або менше);

дебют у ЛЧ-2020 або значний прогрес.

Збірна відкриттів ЛЧ-202- для наступним чином:

Анатолій Трубін (Шахтар) Крістіан Ромеро (Аталанта) Зайду Санусі (Порту) Жюль Кунде (Севілья) Альфонсо Девіс (Баварія) Педрі (Барселона) Джуд Беллінгем (Борусія Дортмунд) Джованні Рейна (Борусія Дортмунд) Домінік Собослаї (Зальцбург/Лейпциг) Діогу Жота (Ліверпуль) Маркюс Тюрам (Борусія Менхенгладбах)

Нагадаємо, підписати Трубіна планує міланський Інтер, у поєдинках з яким українському голкіперу вдалося втримати ворота на замку.