Сборная открытий ЛЧ-2020: кто из украинцев попал в команду
Украинский голкипер Шахтера Анатолий Трубин получил очередную порцию внимания от УЕФА.
Европейский футбольный союз назвал сборную молодых футболистов, которые поразили в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Команду редакторский состав УЕФА формировал по следующим критериям:
- возраст (24 года или меньше);
- дебют в ЛЧ-2020 или значительный прогресс.
Сборная открытий ЛЧ-2020 выглядит для следующим образом:
- Анатолий Трубин (Шахтер)
- Кристиан Ромеро (Аталанта)
- Зайду Сануси (Порту)
- Жюль Кунде (Севилья)
- Альфонсо Дэвис (Бавария)
- Педри (Барселона)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)
- Доминик Собослаи (Зальцбург/РБ Лейпциг)
- Диогу Жота (Ливерпуль)
- Маркюс Тюрам (Боруссия Менхенгладбах)
Напомним, подписать Трубина планирует миланский Интер, в поединках с которым украинскому голкиперу удалось удержать ворота на замке.
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