Украинский голкипер Шахтера Анатолий Трубин получил очередную порцию внимания от УЕФА.

Европейский футбольный союз назвал сборную молодых футболистов, которые поразили в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Команду редакторский состав УЕФА формировал по следующим критериям:

возраст (24 года или меньше);

дебют в ЛЧ-2020 или значительный прогресс.

Сборная открытий ЛЧ-2020 выглядит для следующим образом:

Анатолий Трубин (Шахтер) Кристиан Ромеро (Аталанта) Зайду Сануси (Порту) Жюль Кунде (Севилья) Альфонсо Дэвис (Бавария) Педри (Барселона) Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд) Доминик Собослаи (Зальцбург/РБ Лейпциг) Диогу Жота (Ливерпуль) Маркюс Тюрам (Боруссия Менхенгладбах)

Напомним, подписать Трубина планирует миланский Интер, в поединках с которым украинскому голкиперу удалось удержать ворота на замке.