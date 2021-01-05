Нещерет та Трубін потрапили в топ Ліги чемпіонів
Сейви українських голкіперів отримали визнання від Європейського футбольного союзу.
Дебют Руслана Нещерета та Анатолія Трубіна в поточному розіграші Ліги чемпіонів можна назвати більш ніж вдалим. УЄФА на своїй сторінці в Instagram опублікував найкращі сейви, серед яких опинилися дії обох молодих українських голкіперів.
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Цікаво, що обидва сейви, які отримали увагу від УЄФА, гокліпери здійснили після ударів зі штрафного. Нещерет у фантастичному стрибку відбив удар Ліонеля Мессі, а Трубін не дав відзначитися Ромелу Лукаку.
Нагадаємо, що Трубіна активно сватають в Інтер, який шукає наступника Хандановичу.
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