Збірна України зіграє товариський матч з Болгарією

УАФ домовилася про ще один спаринг для підопічних Андрія Шевченка у 2021 році.

Джерело: Фейсбук-сторінка Андрія Павелка

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про домовленість про ще один товариський матч збірної України у 2021 році.

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Підопічні Андрія Шевченка поміряються силами зі збірною Болгарії. Поєдинок запланований на 11 листопада. Матч відбудеться в Україні, але в якому місті – наразі не повідомляється. Крім того, Павелко повідомив, що наразі йдуть переговори про ще один спаринг для "жовто-синіх".

Нагадаємо, раніше УАФ визначилися зі спаринг-партнерами перед Євро-2020. Україна зустрінеться з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).