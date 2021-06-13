Збірна України вже не така налякана: відомий агент повідомив про інтерес до наших гравців

Відомий український агент Вадим Шаблій переконаний, що збірна України покаже на Євро хороший футбол. Тим паче, що до наших хлопців буде прикута неабияка увага представників європейських клубів.

Агент розповів, що багато футболістів зараз не продовжили контракти зі своїми клубами в надії, що в разі інтересу від європейських клубів переговори пройшли легше.

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На думку Шаблія, наші гравці привернули увагу іменитих команд.

Я можу сказати, що футболістів збірної України дійсно будуть дивитися багато провідних клубів. Чемпіонат Європи – це свого роду вітрина, хоча великі команди ведуть гравців протягом тривалого періоду часу. Зараз вони просто можуть вийти, скажімо так, на фінішну пряму своїх оцінок, – сказав він.

Нагадаємо, що вже о 22:00 розпочнеться матч Євро-2020 між Україною та Нідерландами. На стадії групового етапу підопічні Шевченка також зіграють з Північною Македонією та Австрією.