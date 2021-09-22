На думку Сабо, Андрій Шевченко збудував хороший колектив, який демонстрував якісний футбол. Новому наставнику збірної Олександру Петракову потрібно було скористатися напрацюваннями попередника, а не одразу диктувати свої правила.

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Не викликати Маліновського у збірну – це дуже погано. Для мене Руслан – один з найкращих футболістів. Особливо зараз. Він і в підіграванні, і у відборі, забивний. У Шевченка була прекрасна збірна. Тому не викликати Маліновського у збірну України – це помилка,

– вважає Сабо.

Нагадаємо, 9 жовтня збірна України зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня – проти Боснії та Герцеговини. Від результату цих матчів будуть залежати шанси України потрапити у фінальну частину Мундіалю, який відбудеться у Катарі.