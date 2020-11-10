У середу, 11 листопада, національні збірні України та Польщі вдев’яте визначатимуть сильнішого. Поки у цьому протистоянні паритет – по три перемоги та дві нічиїх.

Невдалий початок

Україна – Польща 1:2 (Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевскі, 54)

Товариський матч. 15.07.1998, Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Шовковський, Старостяк, Микитин (Дмитрулін, 46), Єзерський (Головко, 46), Попов (Михайленко, 46), Чижевський (Ващук, 46), Скаченко (Шевченко, 46), Калітвінцев (Венглинський, 78), Зубов (Гусін, 46), Кривенцов (Ребров, 46), Цихмейструк (Косовський, 46).

Тренер: Йожеф Сабо.

Перша дуель України та Польщі датована липнем 1998-го, рівно через вісім місяців після драматичного матчу-відповіді в рамках плей-оф за вихід на Чемпіонат світу – суддівська помилка Руне Педерсена посприяла підсумковому успіху збірної Хорватії. Команда Йожефа Сабо повноцінно не оговталася після невдачі і поступилася полякам у прем’єрному матчі року (і це у липні!). До речі, гостей з капітанською пов’язкою на той двобій виводив Єжи Бженчек, теперішній наставник "кадри".

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Стартовий склад нашої збірної мав експериментальний характер. Лише по перерві Сабо випустив основу – на заміну вийшли одразу вісім футболістів "Динамо". На старті другого тайму українці поступалися 0:2, проте вилучення Томаша Клоса додало інтриги. Зрештою, господарі спромоглися тільки на один забитий гол перед самим фінальним свистком.

Нестримний Олі

Україна – Польща 1:3 (Шевченко, 11 – Олісадебе, 2, 31, Калужний, 54)

Відбірковий турнір до ЧС-2002. 02.09.2000, Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Кернозенко, Лужний, Тимощук (Зубов, 46), Головко, Ващук, Дмитрулін, Гусін, Попов (Косовський, 72), Воробей (Яшкін, 62), Шевченко, Ребров.

Тренер: Валерій Лобановський.

Зовсім з іншими настроєм, статусом та налаштуванням виходили команди на наступну зустріч через два роки. Фантастичний виступ натуралізованого Еммануеля Олісадебе приголомшив Україну – лише напередодні нігерієць отримав польський паспорт. Нападник оформив дубль і заробив пенальті, а наша команда перервала 8-матчеву домашню серію без поразок. Початковим і кінцевим пунктом цієї серії стали зустрічі з поляками. До речі, підсумковий рахунок міг бути ще не приємнішим, проте В’ячеслав Кернозенко парирував пенальті Анджея Юсковяка.

Слабка втіха

Польща – Україна 1:1 (Олісадебе, 39 – Шевченко, 81)

Відбірковий турнір до ЧС-2002. 06.10.2001, Хожув, Сілезький стадіон.

Україна: Рева, Лужний, Несмачний (Задорожний, 83), Головко, Ващук (Федоров, 78), Тимощук, Шевченко, Попов, Зубов, Мелащенко (Шищенко, 46), Воробей.

Тренер: Валерій Лобановський.

Після попередньої зустрічі минув рік, та змін відбулося небагато – Олісадебе і Шевченко продовжили свою гольову перестрілку. Ще до гри Україна втратила шанси на прямий вихід із групи і могла розраховувати лише на другу сходинку, що давала путівку у плей-оф. Там на нас чекала збірна Німеччини, зустріч з якою стала фатальною.

Магічний Львів

Україна – Польща 1:0 (Кравченко, 45)

Товариський матч. 20.08.2008, Львів, "Україна".

Україна: Пятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), Тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калініченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронін, (Шевченко, 46), Мілевський (Гоменюк, 58).

Тренер: Олексій Михайличенко.

Чергове протистояння збірних України та Польщі відбулося майже через сім років вже за участю нового покоління. Не дивно, що першу перемогу над поляками "синьо-жовті" здобули у фартовому Львові – по-іншому просто бути не могло. Долю зустрічі вирішив удар головою півзахисника "Ворскли" Сергія Кравченка – з другої спроби він таки перехитрив Фабіанскі.

Поляки відзначилися за межами полями – нідерландський наставник Лео Бенхаккер відсторонив за порушення режиму трьох підопічних: Боруца, Дудку і Маєвскі, які дозволили собі зайвого після гри.

Джокер Селезньов

Польща – Україна 1:1 (Єлень, 42 – Селезньов, 90)

Товариський матч. 04.09.2010, Лодзь, "Відзев".

Україна: Пятов, Романчук (Кожанов, 86), Хачеріді, Михалик, Федецький, Тимощук, Краснопьоров (Худоб’як, 65), Девіч (Воронін, 46), Гусєв (Кулаков, 46), Алієв (Польовий 54), Шевченко (Селезньов, 60).

Тренер: Юрій Калітвінцев.

Українці були близькими до схожої гостьової поразки через два роки, проте врятувалися в компенсований час. Карпатівський дует Худоб’як – Федецький організували класну нагоду для Євгена Селезньова, який не схибив, а команда Юрія Калітвінцева уникнула поразки.

Великий тріумф

Польща – Україна 1:3 (Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45)

Відбірковий турнір до ЧС-2014. 22.03.2013, Варшава, "Народови".

Україна: Пятов, Хачеріді, Кучер, Степаненко (Тимощук, 60), Ярмоленко, Зозуля, Гусєв (Морозюк, 90+2), Шевчук, Ротань, Федецький, Гармаш (Безус, 90+1).

Тренер: Михайло Фоменко.

Чи не найбільш яскравий матч між українцями та поляками відбувся в рамках відбору на Чемпіонат світу у 2013-му. Хлопці Михайла Фоменка видали фантастичний поєдинок. Тріо Ярмоленко, Гусєв та Зозуля не лише забивали, а й ідеально взаємодіяли між собою.

Фантастичний дует

Україна – Польща 1:0 (Ярмоленко, 64)

Відбірковий турнір до ЧС-2014, 11.10.2013, Харків, ОСК "Металіст".

Україна: Пятов, Хачеріді, Степаненко, Ярмоленко, (Гусєв, 90), Зозуля (Девіч, 61), Коноплянка, Шевчук, Ротань, Федецький, Ракицький, Едмар (Безус, 90+2).

Тренер: Михайло Фоменко.

Домашня перемога у матчі-відповіді стала можливою завдяки ідеальній передачі Євгена Коноплянки на Андрія Ярмоленка. А згодом вінгер "Дніпра" введе нову дефініцію в українському футболі – "полузмея", яка вичерпно описала унікальне явище.

Провал на прощання

Україна – Польща 0:1 (Блащиковскі, 54)

Євро-2016, 21.06.2016. Марсель, "Велодром".

Україна: Пятов, Бутко, Хачеріді, Кучер, Степаненко, Ярмоленко, Зозуля (Тимощук, 90+2), Коноплянка, Ротань, Федецький, Зінченко (Коваленко, 73).

Тренер: Михайло Фоменко.

Остання на даний момент битва українців та поляків відбулася на нейтральному полі. Спроба гучно грюкнути дверима на Чемпіонаті Європи виявилася невдалою, а бліда гра "синьо-жовтих" була підсумована суперечливим прощальним рішенням Фоменка – коуч у компенсований час випустив на поле ветерана Анатолія Тимощука. Фінальний свисток українці зустріли по-різному. Федецький та Коваленко, наприклад, плакали, а Тимощук не розгубився і попрямував до автора гола Якуба Блащиковскі – шанс поповнити колекцію черговою футболкою не варто втрачати.