Сборная Украины прибыла в Польшу на товарищеский матч: фото
10 октября сборная Украины по футболу прибыла в Польшу на товарищеский поединок с национальной командой этой страны.
Соответствующие фото опубликовал инстаграм-аккаунт Украинской ассоциации футбола.
Смотрите также Шок Олисадебе, пас-мем Коноплянки, футболка Тимощука: история встреч Украины и Польши
Кадровые потери и статистика противостояний
Через коронавирус матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовник. В сборной Украины куда больше проблемы. Главный наставник украинской сборной Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.
Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травмы.
Сборные Украины и Польши выходили на одно поле аж 8 раз – по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.
Поделиться новостью
-
Андрей Шевченко: Дадим в сборной Украины шанс тем, кто мало играетсегодня , 20:19
-
Вратарем стал за лишнего веса: эксклюзив с чемпионом мира, которого хочет заполучить "Шахтер"4 ноября , 15:11
-
"Забытые имена". Сине-желтый россиянин: учил язык, был кумиром в Тернополе, поражал харизмой6 ноября , 12:06