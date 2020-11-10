10 октября сборная Украины по футболу прибыла в Польшу на товарищеский поединок с национальной командой этой страны.

Соответствующие фото опубликовал инстаграм-аккаунт Украинской ассоциации футбола.

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Кадровые потери и статистика противостояний

Через коронавирус матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовник. В сборной Украины куда больше проблемы. Главный наставник украинской сборной Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.

Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травмы.

Сборные Украины и Польши выходили на одно поле аж 8 раз – по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45