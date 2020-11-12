Півзахисник збірної України та англійського "МанСіті" Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі у товариському матчі проти Польщі. Гравець прокоментував прикру поразку.

У середу, 11 листопада, Україна несподівано для вболівальників поступилась збірній Польщі 2:0. Хавбек української команди Олександр Зінченко відзначив дії партнерів команди та запевнив, що за змістом гри національна команда України не поступалась супернику. Про це він розповів коментарі "Футбол NEWS".

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Коментар Зінченка

"Звичайно, я віддаю повагу збірній Польщі. Все-таки у них дуже багато кваліфікованих футболістів, які грають в Європі. Але сьогодні я думаю, що ми були ближчими до перемоги. Хоч ми і програли 2:0, але це футбол. Це добре, що ми створюємо моменти, але головне у футболі – це голи. Нам потрібно працювати над реалізацією", – сказав Зінченко.

Додамо, що Олександр провів на полі 56 хвилин. Замість нього Андрій Шевечнко випустив на поле Ігоря Харатіна.

Найближчий поєдинок збірна України зіграє вже у суботу, 14 листопада, де у 5-му турі Ліги націй поміряється силами проти Німеччини. А вже через три дні проведе зустріч на виїзді проти швейцарської збірної (17 листопада).