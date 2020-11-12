Український голкіпер Андрій Лунін отримав місце у рамці воріт збірної України у товариському матчі проти Польщі. В одному з епізодів воротар невдало зіграв на виході, чим і скористались поляки.

Україна володіла перевагою у матчі проти Польщі, більше загрожувала воротам господарів, але першими рахунок у матчі відкрила не українська команда. Польські футболісти скористались жахливою помилкою голкіпера Андрія Луніна та розмочили рахунок, пише 24 канал.

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Гольова помилка Луніна

На 41-й хвилині воротар збірної України далеко вийшов з воріт, не зміг вибити м'яч. Пйонтек підібрав м'яч і відправив його в порожні ворота – 1:0.

21-річний Лунін лише розвів руками. Головний наставник України Андрій Шевченко прокоментував даний епізод у матчі. Тренер запевнив, що якість поля могла слугувати причиною такої помилки Андрія.

Після помилки тренерський штаб української збірної не став змінювати стража воріт України. Голкіпер "Реала" зіграв усі 90 хвилин у зустрічі.

Додамо, що матч завершився з рахунком 2:0.