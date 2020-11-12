Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе в товарищеском матче против Польши. Игрок прокомментировал обидное поражение.

В среду, 11 ноября, Украина неожиданно для болельщиков уступила сборной Польши 2:0. Хавбек украинской команды Александр Зинченко отметил действия партнеров команды и заверил, что по содержанию игры национальная команда Украины не уступала сопернику. Об этом он рассказал комментарии "Футбол NEWS".

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Комментарий Зинченка

"Конечно, я отдаю уважение сборной Польши. Все-таки у них очень много квалифицированных футболистов, которые играют в Европе. Но сегодня я думаю, что мы были ближе к победе. Хоть мы и проиграли 2:0, но это футбол. Это хорошо , что мы создаем моменты, но главное в футболе – это голы. Нам нужно работать над реализацией ", – сказал Зинченко.

Добавим, что Александр провел на поле 56 минут. Вместо него Андрей Шевечнко выпустил на поле Игоря Харатин.

Ближайший поединок сборная Украины сыграет уже в субботу, 14 ноября, где в 5-м туре Лиги наций померится силами против Германии. А уже через три дня проведет встречу на выезде против швейцарской сборной (17 ноября).

В среду, 11 ноября, Украина неожиданно для болельщиков уступила сборной Польши 2: 0. Хавбек украинской команды Александр Зинченко отметил действия партнеров команды и заверил, что по содержанию игры национальная команда Украины не уступала сопернику. Об этом он рассказал комментарии "Футбол NEWS".