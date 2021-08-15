За інформацією джерела на найближчому Виконкомі УАФ, який відбудеться 17 серпня, буде представлено нового головного тренера збірної України. Ним стане 64-річний Олександр Петраков, який у 2019 році здобув титул чемпіона світу (U-20).

Читайте також Неначе відірвали ногу, – Бєсєдін розповів про моторошну травму, яку отримав на Євро-2020

Натомість Сергій Ребров продовжить тренувати Аль-Айн. Український наставник не зумів домовитися з новим клубом щодо розриву контракту.

До тренерського штабу головної команди країни ввійде Андрій Анненков, який вже працював з Петраковим у "молодіжці". Крім того, консультантом збірної пропонували стати Мауро Тассотті, який входив у тренерський штаб Андрія Шевченка. Однак італієць відповів відмовою.

Варто зауважити, що вже 1 вересня Україна зіграє на виїзді з Казахстаном в рамках відбору ЧС-2022.