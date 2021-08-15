Попри складність травми Бєсєдін запевняє, що в жодному випадку не прибрав би ногу, якби довелося ще раз пережити момент. Нападник переглянув жахливі кадри епізоду, але не надто детально розглядав світлини.

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Зараз гравець йде на покращення, але перший час йому було дуже складно.

Болить тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали,

– розповів Бєсєдін.

Клубні лікарі Динамо запевняють, що Артем не потребує операції, але реабілітація займе багато часу. З його ноги вже зняли гіпс, наразі він пересувається у спеціальному ортезі, який зменшує навантаження на коліно.

Медики не будуть форсувати реабілітацію, адже цього року Бєсєдін зіграти точно не зможе, а пришвидшення відновлення може лише поглибити проблему.