По информации источника на ближайшем Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, будет представлен новый главный тренер сборной Украины. Им станет 64-летний Александр Петраков, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира (U-20).

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В свою очередь, Сергей Ребров продолжит тренировать Аль-Айн. Украинский наставник не сумел договориться с новым клубом о разрыве контракта.

В тренерский штаб главной команды страны войдет Андрей Анненков, который уже работал с Петраков в "молодежке". Кроме того, консультантом сборной предлагали стать Мауро Тассотти, который входил в тренерский штаб Андрея Шевченко. Однако итальянец ответил отказом.

Стоит заметить, что уже 1 сентября Украина сыграет на выезде с Казахстаном в рамках отбора ЧМ-2022.