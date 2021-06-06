Завтра буде експериментальний склад, – Шевченко про спаринг з Кіпром, хвилювання і стан Соболя

Напередодні останнього перед Євро-2020 товариського матчу відбулася пресконференція за участю головного тренера національної команди. Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів.

"Усе, що ми запланували, пройшло так, як ми хотіли. Завтра буде контрольна гра, якою ми завершуємо збір. Далі їдемо в Румунію, де будемо готуватися безпосередньо до першого матчу на Євро-2020", – сказав Андрій Миколайович.

Читайте також Україна зіграє на Євро-2020 в новій формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом

Наставник збірної розповів про залежність команди від лідерів: Ярмоленка, Зінченка та Маліновського.

Залежність від сильних гравців і лідерів буде в будь-якої команди. Це нормальний процес. Ми намагаємося робити ротацію, навіть у товариських поєдинках даємо можливість проявити себе іншим. Ми постійно в пошуках, запрошуємо молодь. Це все робиться для того, щоб була конкуренція. Навіть наші лідери не повинні почуватися спокійно і впевнено. Якщо не буде конкуренції – не буде росту.

Андрія Миколайовича попросили порівняти хвилювання перед турніром у якості футболіста та тренера. "У футболіста і тренера однакове хвилювання. Є відповідальність перш за все перед українськими вболівальниками. Коли я був гравцем, вона також завжди була в мене. Зараз і поготів. Команда робить усе для того, щоб вдало виступити на Євро-2020. Хлопці добре тренувалися, ексцесів ніяких не було. Головне – подивитися назад після всієї виконаної роботи та їхати зі спокійною душею на чемпіонат Європи. Думаю, що ми зробили все можливе під час підготовки. Потрібно готуватися до офіційних матчів і грати", – заявив Шевченко.

Детально наставник розповів про склад на спаринг з Кіпром.

Завтра буде експериментальний склад. Ми намагаємося робити ротацію, давати час тим, хто менше зіграв. У нас є низка футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти їм. Це підготовка. Навіть якщо це останній матч перед виїздом, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи.

Крім того, Андрій Миколайович детально розказав про самопочуття Едуарда Соболя та Віктора Циганкова, які напередодні зазнали ушкоджень. "Я вже говорив, що в Соболя була проблема. Зараз із ним усе добре, він тренується. Я прийняв рішення залишити в розташуванні збірної виконавців, які не потрапили до заявки. Вони тренуються з нами, є кандидатами, будь-якої миті за непередбачених обставин увійдуть до заявки. Крім травм, є ще й COVID-19. Ми бачимо, що у команд, крім пошкоджень, трапляються ситуації з коронавірусом. Ми зобов'язані бути акуратними в таких умовах. У Циганкова також все гаразд, як і в Соболя. Усі сьогодні працюють. Частина хлопців буде займатися індивідуально, тому що не всі зможуть взяти участь у спільному тренуванні", – сказав тренер "синьо-жовтих".

Варто додати, що протистояння України та Кіпру відбудеться у понеділок, 7 червня, у Харкові. Початок зустрічі о 19:00.