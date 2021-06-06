"Все, что мы запланировали, прошло так, как мы хотели. Завтра будет контрольная игра, которой мы завершаем сбор. Далее едем в Румынию, где будем готовиться непосредственно к первому матчу на Евро-2020", – сказал Андрей Николаевич.

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Наставник сборной рассказал о зависимости команды от лидеров: Ярмоленко, Зинченко и Малиновского.

Зависимость от сильных игроков и лидеров будет в любой команды. Это нормальный процесс. Мы стараемся делать ротацию, даже в товарищеских поединках даем возможность проявить себя другим. Мы постоянно в поисках, приглашаем молодежь. Это все делается для того, чтобы была конкуренция. Даже наши лидеры не должны чувствовать себя спокойно и уверенно. Если не будет конкуренции – не будет роста.

Андрея Николаевича попросили сравнить волнение перед турниром в качестве футболиста и тренера. "У футболиста и тренера одинаковое волнение. Есть ответственность прежде всего перед украинскими болельщиками. Когда я был игроком, она также всегда была у меня. Сейчас тем более. Команда делает все для того, чтобы удачно выступить на Евро-2020. Ребята хорошо тренировались, эксцессов никаких не было. Главное – посмотреть назад после всей проделанной работы и ехать со спокойной душой на чемпионат Европы. Думаю, что мы сделали все возможное во время подготовки. Нужно готовиться к официальным матчам и играть", – заявил Шевченко.

Подробно наставник рассказал о составе на спарринг с Кипром.

Завтра будет экспериментальный состав. Мы стараемся делать ротацию, давать время тем, кто меньше сыграл. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть им. Это подготовка. Даже если это последний матч перед выездом, он не является супертестом, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы.

Кроме того, Андрей Николаевич подробно рассказал о самочувствии Эдуарда Соболя и Виктора Цыганкова, которые накануне получили повреждения. "Я уже говорил, что в Соболя была проблема. Сейчас с ним все хорошо, он тренируется. Я принял решение оставить в расположении сборной исполнителей, не попавших в заявку. Они тренируются с нами, являются кандидатами, в любой момент при непредвиденных обстоятельствах войдут в заявку. Кроме травм, есть еще и COVID-19. Мы видим, что у команд, кроме повреждений, случаются ситуации с коронавирусом. Мы обязаны быть аккуратными в таких условиях. У Цыганкова также все в порядке, как и в Соболя. Все сегодня работают. Часть ребят будет заниматься индивидуально, так как не все смогут принять участие в совместной тренировке", – сказал тренер" сине-желтых".

Стоит добавить, что противостояние Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове. Начало встречи в 19:00.