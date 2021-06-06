"Усе, що ми запланували, пройшло так, як ми хотіли. Завтра буде контрольна гра, якою ми завершуємо збір. Далі їдемо в Румунію, де будемо готуватися безпосередньо до першого матчу на Євро-2020", – сказав Андрій Миколайович.

Читайте також Україна зіграє на Євро-2020 в новій формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом

Наставник збірної розповів про залежність команди від лідерів: Ярмоленка, Зінченка та Маліновського.

Залежність від сильних гравців і лідерів буде в будь-якої команди. Це нормальний процес. Ми намагаємося робити ротацію, навіть у товариських поєдинках даємо можливість проявити себе іншим. Ми постійно в пошуках, запрошуємо молодь. Це все робиться для того, щоб була конкуренція. Навіть наші лідери не повинні почуватися спокійно і впевнено. Якщо не буде конкуренції – не буде росту.

Андрія Миколайовича попросили порівняти хвилювання перед турніром у якості футболіста та тренера. "У футболіста і тренера однакове хвилювання. Є відповідальність перш за все перед українськими вболівальниками. Коли я був гравцем, вона також завжди була в мене. Зараз і поготів. Команда робить усе для того, щоб вдало виступити на Євро-2020. Хлопці добре тренувалися, ексцесів ніяких не було. Головне – подивитися назад після всієї виконаної роботи та їхати зі спокійною душею на чемпіонат Європи. Думаю, що ми зробили все можливе під час підготовки. Потрібно готуватися до офіційних матчів і грати", – заявив Шевченко.

Детально наставник розповів про склад на спаринг з Кіпром.

Завтра буде експериментальний склад. Ми намагаємося робити ротацію, давати час тим, хто менше зіграв. У нас є низка футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти їм. Це підготовка. Навіть якщо це останній матч перед виїздом, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи.

Крім того, Андрій Миколайович детально розказав про самопочуття Едуарда Соболя та Віктора Циганкова, які напередодні зазнали ушкоджень. "Я вже говорив, що в Соболя була проблема. Зараз із ним усе добре, він тренується. Я прийняв рішення залишити в розташуванні збірної виконавців, які не потрапили до заявки. Вони тренуються з нами, є кандидатами, будь-якої миті за непередбачених обставин увійдуть до заявки. Крім травм, є ще й COVID-19. Ми бачимо, що у команд, крім пошкоджень, трапляються ситуації з коронавірусом. Ми зобов'язані бути акуратними в таких умовах. У Циганкова також все гаразд, як і в Соболя. Усі сьогодні працюють. Частина хлопців буде займатися індивідуально, тому що не всі зможуть взяти участь у спільному тренуванні", – сказав тренер "синьо-жовтих".

Варто додати, що протистояння України та Кіпру відбудеться у понеділок, 7 червня, у Харкові. Початок зустрічі о 19:00.