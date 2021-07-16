По мнению Реброва, ранний вояж украинских футболистов в Европу стал бы положительным явлением, но очень многое зависит от владельцев клубов, которые хотят получить за игроков очень большие деньги.

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Считаю, такие клубы, как Динамо и Шахтер, держат игроков. Они ставят слишком большую цену за своих футболистов. Я даже уверен, что многие игроки хотят уйти, но они уважают клуб, фанатов. Возможно, некоторые футболисты остаются в своем клубе слишком долго, – сказал он.

Также специалист убежден, что Ярмоленко ушел из Динамо в правильное время, в возрасте 25 лет. Команда тогда играла в Лиге чемпионов, поэтому нуждалась в своем лидере.

По мнению Реброва, Ярмоленко должен быть доволен своей карьерой, ведь сумел показать себя на высоком европейском уровне.