Журналист Денис Казанский в своем Твиттере показал фотографии современного состояния "Донбасс Арены". От былой красоты стадиона не осталось и следа.

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Территория комплекса почти полностью заросла сорняками, парковые плитки покрылись трещинами. Сразу видно, что за состоянием стадиона никто не ухаживает.

Стадион "Донбасс Арена" был построен в 2009 году. Он признавался одним из лучших футбольных арен мира. С началом российской оккупации в 2014 году стадион стал быстро приходить в упадок.