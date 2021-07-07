У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Англія обіграла Німеччину з рахунком 2:0. В мережу потрапило фото маленької заплаканої фанатки Бундестім, яке викликало хвилю в'їдливих коментарів та образ від британських фанатів.

Буде цікаво Лоукост за 20 євро: Степаненко та Пятов несподівано повернулись в Україну окремо від збірної

Реакція співвітчизників на сум маленької дівчинки не сподобалася мешканцеві Каерлеона (Уельс) Джоелу Гьюзу. Він організував збір коштів для маленької фанатки, аби показати, що "не всі у Великій Британії такі жахливі".

Йому вдалося зібрати цілих 50 тисяч доларів, хоча спочатку він планував зібрати близько 700 доларів та купити їй якийсь приємний подарунок.

Але дівчинка та її рідні вчинили не менш шляхетно. На сторінці збору коштів вони залишили коментар, в якому попросили передати зібрані кошти Unicef.

В інтересах нашої дочки та нашої родини ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати усім за вашу чудову підтримку. Наша дочка просить, щоби ваші щедрі пожертвування передали фонду Unicef, і таким чином ваша доброта принесла користь, – написала сім'я маленької фанатки.