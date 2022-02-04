За словами Віталія Миколенка, жодних умов щодо переходу в Евертон Ігор Суркіс йому не ставив. Єдиним вирішальним фактором стало бажання самого футболіста спробувати свої сили у топовому чемпіонаті.

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Я не знаю, чому Динамо вважають "золотою кліткою". Не було жодних примусів, мовляв, не підеш, допоки за тебе грошей не дадуть. Мені сказали чітко – якщо хочеш, то підеш,

– розповів Миколенко.

Нагадаємо, Віталій Миколенко став гравцем Евертона цієї зими. "Іриски" заплатять за 22-річного таланта 20 мільйонів фунтів, виплату розтермінували на кілька років.

Українець вже встиг провести у складі Евертона 2 матчі. Тепер він отримав нового тренера – легендарного Френка Лемпарда.

У тренерський штаб увійшов Ешлі Коул, який грав на позиції лівого захисника в Арсеналі, Челсі та збірній Англії, тому Миколенко отримає чудове наставництво для подальшого прогресу.