Наставник збірної України Андрій Шевченко зможе похизуватися черговим досягненням.

Минулого тижня визначилися усі учасники Євро-2020. Наставник збірної України Андрій Шевченко буде наймолодшим тренером турніру, повідомляє УАФ.

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Керманич "жовто-синіх" лише на кілька місяців випередив наставника Північної Македонії Ігора Ангеловскі, з яким ми зустрінемося у групі С. Шевченко народився 29 вересня 1976 року, а Ангеловські з'явився на світ 2 червня 1976 року.

Найстаршим тренером на Євро-2020 має стати головний тренер збірної Туреччини Шенол Гюнеш (68 років), який у 2019-му став наступником Мірчу Луческу.