Забарный установил рекорд сборной Украины и чуть не опередил Реброва
Защитник сборной Украины Илья Забарный стал первым игроком, который до 19 лет провел за национальную команду 4 матча. У футболиста еще достаточно времени, чтобы увеличить этот показатель.
В истории сборной Украины было 6 игроков, которым удалось дебютировать за национальную команду до 19 лет, сообщает портал Команда1.
Шевченко – самый молодой тренер Евро-2020
Забарный дебютировал в футболке национальной команды в 18 лет 36 дней. Лишь 13 дней ему не хватило до показателя Сергея Реброва, который остается самым молодым дебютантом.
Зато он установил другой рекорд – провел 4 матча до 19-летия, и имеет возможность увеличить этот показатель до 1 сентября 2021 года. Именно в этот день он будет праздновать День рождения.
Ранее рекорд принадлежал Виталию Лисицкому. Он дебютировал в 18 лет и 304 дня, а через две недели уже имел в активе три поединка. Тогда Лисицкий побил рекорд Андрея Шевченко образца 1995-го (два матча в сборной до 19-летия).
Поделиться новостью
-
Забарный установил рекорд сборной Украины и чуть не опередил Ребровасегодня , 10:28
-
Врач, который отменил игру Швейцария – Украина, ранее разрешал играть футболистам с COVID-1920 ноября , 13:22
-
"Я не мог представить, что матч отменят", – Шевченко рассказал о неуважении к сборной Украины19 ноября , 10:39