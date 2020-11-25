Защитник сборной Украины Илья Забарный стал первым игроком, который до 19 лет провел за национальную команду 4 матча. У футболиста еще достаточно времени, чтобы увеличить этот показатель.

В истории сборной Украины было 6 игроков, которым удалось дебютировать за национальную команду до 19 лет, сообщает портал Команда1.

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Забарный дебютировал в футболке национальной команды в 18 лет 36 дней. Лишь 13 дней ему не хватило до показателя Сергея Реброва, который остается самым молодым дебютантом.

Зато он установил другой рекорд – провел 4 матча до 19-летия, и имеет возможность увеличить этот показатель до 1 сентября 2021 года. Именно в этот день он будет праздновать День рождения.

Ранее рекорд принадлежал Виталию Лисицкому. Он дебютировал в 18 лет и 304 дня, а через две недели уже имел в активе три поединка. Тогда Лисицкий побил рекорд Андрея Шевченко образца 1995-го (два матча в сборной до 19-летия).