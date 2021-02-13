Забарний та Трубін – у топі найкращих гравців світу за версією L'Equipe

13 лютого 2021 , 14:40
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Джерело:

L'Equipe

Престижне видання не забуло про українські таланти, формуючи рейтинг 50 найкращих футболістів світу віком до 20 років.

Престижне французьке видання L’Équipe опублікувало список 50-ти найкращих молодих футболістів світу.

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До списку потрапили одразу двоє українців: захисник Динамо Ілля Забарний зайняв 23-ю сходинку, а голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін опинився на 30-му місці.

Перша десятка списку виглядає наступним чином:

  1. Ансу Фаті (Іспанія) – Барселона
  2. Едуардо Камавінга (Франція) – Ренн
  3. Раян Гравенберх (Нідерланди) – Аякс
  4. Педрі (Іспанія) – Барселона
  5. Джованні Рейна (США) – Борусія Дортмунд
  6. Джуд Беллінгем (Англія) – Борусія Дортмунд
  7. Ярі Версарен (Бельгія) – Андерлехт
  8. Мейсон Грінвуд (Англія) – Манчестер Юнайтед
  9. Букайо Сака (Англія) – Арсенал
  10. Майрон Боаду (Нідерланди) – АЗ
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