Джерело:L'Equipe
Престижне видання не забуло про українські таланти, формуючи рейтинг 50 найкращих футболістів світу віком до 20 років.
Престижне французьке видання L’Équipe опублікувало список 50-ти найкращих молодих футболістів світу.
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До списку потрапили одразу двоє українців: захисник Динамо Ілля Забарний зайняв 23-ю сходинку, а голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін опинився на 30-му місці.
Перша десятка списку виглядає наступним чином: